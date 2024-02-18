Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 92,5492
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.02.2024 : 99,3523
Эндокринолог Тананакина подчеркивает важность предотвращения саркопении, особенно у пожилых
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:33

Эндокринолог Тананакина подчеркивает важность предотвращения саркопении, особенно у пожилых

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Sports and Active Living, подтверждает, что регулярное занятие бегом на протяжении многих лет может предотвратить развитие этого заболевания.

Дефицит мышечной массы начинается примерно в 25 лет и становится более заметным после 65.

Тананакина указывает на факторы, способствующие развитию саркопении, такие как инсулинорезистентность, стресс, недостаток витамина D и отсутствие физической активности. Врач подчеркивает, что профилактика, особенно физические упражнения, особенно бег, является основным способом сохранения здоровья и предотвращения саркопении, поскольку стимулируют синтез мышечного белка, сообщает МедЗдрав.Инфо.

Мир

Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения

Исследование шведских ученых раскрывает важную роль гормона дофамина в процессе обучения

Дофамин, известный как "гормон счастья", связан не только с ощущением удовлетворения и любви, но также влияет на мышление и память.

Читать полностью
В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

В США возникла вспышка кишечной инфекции, связанная с употреблением сыра чеддер

По меньшей мере 10 человек в четырех штатах — Калифорнии, Колорадо, Техасе и Юта — заболели, четверо из них были госпитализированы, у одного развился гемолитико-уремический синдром. Центр по контролю и профилактике заболеваний предупреждает о возможном недооценивании числа заболевших.

Читать полностью

Общество

Российские путешественники зимой предпочли отдых на горнолыжных курортах в России, а также в Таиланде

Российские путешественники зимой предпочли отдых на горнолыжных курортах в России, а также в Таиланде

В России наиболее популярным местом оказался поселок Терскол на Эльбрусе, где туристы в среднем останавливаются на 3,5 дня. Эсто-Садок и Шерегеш также входят в топ-3 с продолжительностью пребывания около 3,3 и 3,1 дня соответственно.

Читать полностью
Врач Бережанский предупреждает о растущем числе случаев кори как в Великобритании, так и в России

Врач Бережанский предупреждает о растущем числе случаев кори как в Великобритании, так и в России

Особую опасность корь представляет для детей в возрасте от 1 года до 5 лет из-за несформированного иммунитета. Вирус кори передается воздушно-капельным путем и остается в воздухе до 2 часов, что способствует быстрому распространению.

Читать полностью

Новости