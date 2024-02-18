Эндокринолог Тананакина подчеркивает важность предотвращения саркопении, особенно у пожилых

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Sports and Active Living, подтверждает, что регулярное занятие бегом на протяжении многих лет может предотвратить развитие этого заболевания.

Дефицит мышечной массы начинается примерно в 25 лет и становится более заметным после 65.

Тананакина указывает на факторы, способствующие развитию саркопении, такие как инсулинорезистентность, стресс, недостаток витамина D и отсутствие физической активности. Врач подчеркивает, что профилактика, особенно физические упражнения, особенно бег, является основным способом сохранения здоровья и предотвращения саркопении, поскольку стимулируют синтез мышечного белка, сообщает МедЗдрав.Инфо.