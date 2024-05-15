Глава правительства Румынии Марчел Чолаку повторил свои утверждения о том, что молдаван и молдавского языка не существует. В марте он также заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств.
После этого оппозиция в молдавском парламенте потребовала провести слушание с главой МИД Михаем Попшоя из-за антимолдавских заявлений премьера Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность".
Чолаку в ходе теледебатов заявил, что Румыния будет оказывать поддержку Молдавии на ее пути к интеграции, так как там все являются румынами и никем иным.
"Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны", — отдельно подчеркнул он.
Глава правительства Румынии отметил, что президент Молдавии Майя Санду — "единственное европейское и демократическое решение для страны".
Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил изменение названия государственного языка с молдавского на румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой форме заменяются фразой "румынский язык". Кроме того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя для этого обычно требуется референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов осудил решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта текущего года КС признал его законным.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны указано, что государственным языком является молдавский. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, имеет приоритет перед конституцией страны.
Согласно результатам ряда социальных опросов, большинство жителей республики выступают против поглощения Молдавии Румынией. Так, согласно опросу Института маркетинга и социологических исследований IMAS, всего 8% избирателей высказались за президента, который активно бы работал над объединением Молдавии с Румынией.
Фото: www. flickr.com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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