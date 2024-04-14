Минздрав РФ выделил пять основных правил для защиты от клещей и предотвращения возможных укусов и инфекций, передаваемых этими насекомыми.

Правильная одежда: рекомендуется носить закрытую, однотонную одежду светлых тонов, что облегчит обнаружение клещей на ней. Полная экипировка: заправьте рубашку в брюки и брюки в носки, чтобы затруднить доступ клещам к коже. Закрытая обувь: используйте закрытую обувь, чтобы предотвратить проникновение клещей под носки и одежду. Использование репеллентов: обработайте одежду репеллентами перед выходом на природу, особенно брюки и обувь. Самоосмотры: регулярно осматривайте себя и своих спутников во время прогулки, чтобы своевременно заметить клещей. После возвращения домой проведите тщательный осмотр кожи, уделяя особое внимание областям поясницы, подмышек, шеи, головы и паховой области.

Эксперты также рекомендуют не трогать клещей голыми руками и не пытаться их раздавить, а в случае укуса обратиться к врачу. Самостоятельная попытка извлечения клеща может привести к оставлению частей его ротового аппарата в коже. Большинство инфекций, передаваемых клещами, требуют специфической терапии, подбираемой врачом, поэтому необходимо избегать самолечения, сообщает Российская Газета.