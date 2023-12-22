МВД внесет изменения в процесс сдачи экзамена на водительские права с 1 апреля 2024 года

Новый регламент предусматривает увеличение допустимого количества штрафных баллов с пяти до семи. Также расширен список причин, по которым кандидат может быть отклонен от сдачи экзамена.

Проект указывает, что лица без права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий, а также подвергнутые административному наказанию за управление в состоянии опьянения, получат отказ. Также отказ будет предоставлен тем, кто отказался от медосвидетельствования, и они не смогут приступить к экзамену до истечения срока административного наказания, сообщает РИА Новости.

Граждане, не явившиеся в военкоматы по повестке, также не смогут сдавать экзамен на водительские права. Важно отметить, что при истечении срока действия паспорта или медсправки у кандидата процесс сдачи экзамена приостановится до предъявления действительных документов. В настоящее время предложенный регламент находится на обсуждении на едином портале проектов нормативных правовых актов.