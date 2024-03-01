"Стабилизирующим фактором" для экономического развития России станет отвязка цен от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках, пишут "Известия".

Законопроект Госдумы, который установил независимость внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках, поможет нашей стране формировать цены без оглядки на глобальные рынки, считает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Неприемлема в нынешней ситуации ориентация на мировые цены, считает экономист.

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