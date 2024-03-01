"Стабилизирующим фактором" для экономического развития России станет отвязка цен от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках, пишут "Известия".
Законопроект Госдумы, который установил независимость внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках, поможет нашей стране формировать цены без оглядки на глобальные рынки, считает Хаджимурад Белхароев, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН. Неприемлема в нынешней ситуации ориентация на мировые цены, считает экономист.
Границу Польши с Литвой заблокировали польские фермеры
"Зерновой каруселью" называют польские аграрии схему, по которой ввозится сейчас зерно в страну.
Казахстана перешёл на единый часовой пояс
В Казахстане два часовых пояса применялись до этого.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.