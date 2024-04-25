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Передача активов России Киеву только укрепит рубль
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:40

Передача активов России Киеву только укрепит рубль

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал, что ждет курс доллара в случае передачи замороженных активов Киеву. По его словам, это приведет к падению курса валюты.

- Рубль очень сильно укрепится, как и любые другие валюты, относительно нынешних резервных валют, - говорит эксперт. - После передачи замороженных российских активов Киеву будет серьезное падение доллара.

Причиной может стать падение доверия к экономической инфраструктуре Запада. В результате другие страны будут доверять свои средства гораздо осторожнее.

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