Сбербанк, Россельхозбанк, «Тинькофф банк» МСП банк, а всего 17 банков теперь также будут подключены к системе цифрового рубля. Пока что идёт настройка систем вновь подключенных банков. В этом пилотном проекте уже участвуют 13 банков, 30 компаний и 600 граждан, сообщила пресс-служба ЦБ.

Для обывателя на практике никаких отличий заметно не будет между обычными транзакциями безналичными и транзакциями в цифровом рубле. Стоимость и первого и второго рубля будет полностью эквивалентна.

Из плюсов для граждан специалисты отмечают отсутствие комиссий за переводы средств, и то, что даже при перебоях с интернетом все равно смогут проводиться денежные расчёты. Для государства выгода состоит в том, что прозрачность движения средств станет абсолютной.

Летом минувшего года был принят закон о цифровом рубле. К бумажным деньгам и обычной безналичной оплате добавился ещё и цифровой рубль, который эмитирует ЦБ.







