Торгово-промышленная палата, "Опора России", "Деловая Россия" и Росси́йский сою́з промы́шленников и предпринима́телей (РСПП) предложили в письме Правительству России упростить выдачи субсидий малому и среднему бизнесу. Идея их в том, чтобы бизнесу давать финансирование напрямую, а не банкам через механизм компенсаций, пишет "Коммерсант".

Примером поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) может служить возврат части комиссии, которую бизнес платил при приеме платежей за свои товары и услуги через Систему быстрых платежей.

Новый предлагаемый механизм предоставления кредитов для бизнеса с государственной поддержкой заключается в выдаче кредитов по льготным ставкам, при этом разницу между льготными и рыночными ставками компенсирует государство через банки.

Авторы письма предлагают переориентировать систему кредитования малого и среднего бизнеса, сфокусировавшись на увеличении числа получателей кредитов, а не на объемах выдач. В 2022 году кредиты свыше 1 млрд руб. составили почти половину кредитной задолженности малого и среднего предпринимательства, но всего 0,2% от общего числа выданных кредитов. Напротив, кредиты до 5 млн рублей составляют 85,2%, однако в денежном эквиваленте это всего 7%.







