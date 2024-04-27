Русская православная церковь отказывается от попыток пасхального налаживания отношений с Украиной. Причина этому — непонимание со стороны Киева.
Попытки перемирия с Украиной РПЦ считает бессмыленными.
"Русская церковь уже призывала к рождественскому перемирию в начале прошлого года, когда Святейший Патриарх призвал прекратить огонь на время совершения рождественских богослужений, но эта попытка не вызвала понимания от Украины", — приводит ТАСС слова замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе.
Он добавил, что мирные инициативы на актуальны, когда нет понимания от противополоной стороны.
Фото: flickr. com/Tatters (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).
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