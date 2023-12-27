Во вторник в базе МВД РФ появились новые карточки, по которым объявлены в розыск шпажисты Виолетта и Сергей Бида, до этого эмигрировавшие в США. Причиной стало участие в чемпионате США по фехтованию, на которое представительство Российской Федерации не дало согласие.

Супруги находятся в статусе действующего офицера Росгвардии и действующей военнослужащей, что послужило толчком в возбуждении дела. Сергей Бида носит звание серебряного Олимпийского чемпиона 2020 года в командном турнире, а за год до этого спортсмен занял первое место на Кубке мира. В Калифорнию он с супругой переехал в 2023 году.