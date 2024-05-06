Министерство внутренних дел России разыскивает бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака. Данные о том, что он в розыске появились в базе ведомства.

"Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: пятое июня 1967 года. Разыскивается по статье Уголовного кодекса", — пишет портал "RT", ссылаясь на базу МВД.

МВД РФ также объявило в розыск людей, которые занимают или ранее занимали высокие посты. Например, Петра Порошенко, Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками украинской армии Александра Павлюка.

Также российское ведомство разыскивает экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и других чиновников.

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