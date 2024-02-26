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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 16:30

Банкир Джейкоб Ротшильдом скончался в возрасте 87 лет

Почти два месяца не дожив до своего 88-ти летия, скончался лорд Джейкоб Ротшильд (4-й барон Ротшильд), сообщает агентство Bloomberg. Также об этом написали в сети X (заблокирована в России), на странице Поместье Уоддесдон, которое управляется фондом Ротшильдов.

Представитель известной на весь мир династии банкиров Джейкоб Ротшильд будет похоронен на семейной церемонии по еврейским обычаям, сообщает агентство, которое также приводит слова семьи в связи с кончиной родственника.

Ротшильды — это один из самых влиятельных в мире кланов финансистов. Один из крупнейших в Британии инвестиционный траст RIT Capital Partners Plc, был основан



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