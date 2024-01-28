Более 120 семей в Ростове-на-Дону, проживавших в аварийном доме, подали заявления на материальную помощь

В Ростове-на-Дону 121 семья, ранее проживавшая в аварийном доме, в котором обрушился один из подъездов, подала заявления на выплату материальной помощи.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в администрацию Ворошиловского района поступили 121 заявление от семей, пострадавших от утраты имущества первой необходимости.
Вопрос оказания помощи находится под контролем администрации города и прокуратуры области. Четыре семьи, включая 24 человека, уже размещены в жилье муниципального маневренного фонда, а 163 человека находятся у родственников.
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