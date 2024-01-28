Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 89,5159
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.01.2024 : 97,0945
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:33

Более 120 семей в Ростове-на-Дону, проживавших в аварийном доме, подали заявления на материальную помощь

В Ростове-на-Дону 121 семья, ранее проживавшая в аварийном доме, в котором обрушился один из подъездов, подала заявления на выплату материальной помощи.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что в администрацию Ворошиловского района поступили 121 заявление от семей, пострадавших от утраты имущества первой необходимости.

Вопрос оказания помощи находится под контролем администрации города и прокуратуры области. Четыре семьи, включая 24 человека, уже размещены в жилье муниципального маневренного фонда, а 163 человека находятся у родственников.

Мир

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии

Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.

Читать полностью
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле

О﻿дин из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.

Читать полностью

Общество

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами

Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.

Читать полностью
Захарова: организаторы

Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ

Организ﻿аторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.

Читать полностью

Новости