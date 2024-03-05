Сегодня утром в городе Зерноград Ростовской области происходила ликвидация масштабного пожара, охватившего многоквартирный трехэтажный жилой дом. В результате возгорания были эвакуированы 35 жильцов, из которых 11 размещены в пунктах временного проживания. Пожар охватил площадь — около 800 квадратных метров, полностью уничтожив кровлю здания.
Для борьбы с огнем задействовано 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. ВСкоре пожар был локализован, и пожарные подразделения продолжали работу по его полной ликвидации.
Причина пожара пока не установлена, ведутся следственные действия. Согласно предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир второго этажа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, дом признан непригодным для проживания.
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