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Пожар в многоквартирном доме Ростовской области локализован
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:41

Пожар в многоквартирном доме Ростовской области локализован

Сегодня утром в городе Зерноград Ростовской области происходила ликвидация масштабного пожара, охватившего многоквартирный трехэтажный жилой дом. В результате возгорания были эвакуированы 35 жильцов, из которых 11 размещены в пунктах временного проживания. Пожар охватил площадь — около 800 квадратных метров, полностью уничтожив кровлю здания.

Для борьбы с огнем задействовано 50 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности. ВСкоре пожар был локализован, и пожарные подразделения продолжали работу по его полной ликвидации.

Причина пожара пока не установлена, ведутся следственные действия. Согласно предварительным данным, возгорание началось в одной из квартир второго этажа. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, дом признан непригодным для проживания.



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