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Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 21:52

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Глава делегации России на переговорах в Вене, Константин Гаврилов, заявил, что Россия не оставит без ответа предложения использовать доходы от замороженных российских активов и поставки оружия Украине.

Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.

Гаврилов также обвинил Евросоюз в эскалации украинского конфликта, подчеркнув, что предложения ЕС приведут к ослаблению евроинтеграции. Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд ранее приветствовал утверждение стран ЕС о переводе доходов от замороженных активов России, но механизм передачи этих средств Киеву еще не разработан.

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