Приготовленное на открытом огне мясо не идеальное для питания по множеству причин, основной из которых — присутствие в нем канцерогенов (гетероциклических аминов, полициклических ароматических углеводородов).

Об этом информационному ресурсу "Газета.Ru" рассказала специалист по заболеваниям желудочно-кишечного тракта и диетолог Наталья Панина из клиники "СМ-Клиника".

Сочетание такого мяса с алкоголем может быть опасным из-за возможного развития острой панкреатита (воспаления поджелудочной железы), которое может возникнуть при употреблении 50-80 грамм чистого этанола. Это эквивалентно, например, 150 миллилитрам водки, немного больше 1 литра пива или половине бутылки вина. Чем выше доза, тем больше риск заболевания, объяснила эксперт.

По словам специалиста по желудочно-кишечным заболеваниям, алкоголь влияет на кровоток в поджелудочной железе, вызывает спазмы сфинктеров, через которые выделяются ферменты и желчь из железы и желчного пузыря.

"Эти ферменты выделяются в значительных количествах в ответ на употребление жирного мяса (шашлыка). При таких обстоятельствах (сильное накопление ферментов и их невозможное удаление) происходит повреждение клеток самой поджелудочной железы. Это может привести к воспалению и даже некрозу органа", подчеркнула Панина.

Поэтому, если вы собираетесь употребить шашлык в сочетании с алкоголем, главное правило — умеренность.

"Наиболее вредным считается алкоголь, содержащий газы (шампанское, пиво), смешанные напитки, алкоголь с большим количеством сахара (крепленые вина)", — резюмировала врач.

Фото: commons.wikimedia.org/Elena Chochkova (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)