В России стартовало клиническое исследование нового антибиотика в инъекционной форме, фтортиазинона, разработанного Центром Гамалеи. Ранее в научном учреждении заявили, что препарат будет направлен на преодоление антибиотикорезистентности, также он исследуется при осложненной синегнойной инфекции.

Тестирования организованы сейчас в 11 московских медицинских центрах и завершатся в конце 2024-го или начале 2025 года, рассказал директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью ТАСС.

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