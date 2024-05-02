Россия может принять меры по конфискации ценных бумаг иностранных инвесторов в ответ на изъятие своих активов в США, как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на мнение опрошенных экспертов.

Специалисты пришли к выводу, что одним из возможных ответных действий будет изъятие финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, которые в настоящее время находятся на особых счетах типа C, доступ к которым заблокирован с начала конфликта, при условии, что Москва не откажется от своих требований.

Согласно мнению опрошенных экспертов, ценные бумаги иностранных инвесторов могут быть изъяты, если эти инвесторы не согласятся на обмен на российские активы. В конце апреля президент США Джо Байден подписал закон REPO Act, который предоставляет главе государства право на конфискацию российских активов в США для восстановления Украины без согласования с конгрессом.

Изъятие российских активов администрацией Вашингтона угрожает ускорением процесса дедолларизации мировой финансовой системы и отказом развивающихся стран от вложений и резервов в США, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Некоторые страны уже начали вывод своих средств. Так, в 2022 году Китай сократил свои инвестиции в США на 2,2 миллиарда долларов, Бразилия — на 205 миллионов долларов и Бахрейн — на 176 миллионов по сравнению с 2021 годом.

Согласно оценкам агентства, такие действия могут обойтись американской экономике потерей до 152 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а также 5,34 триллиона долларов резервов.

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