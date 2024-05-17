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Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:08

Путин: Россия не допустит ультиматумов по Украине

Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не потерпит и не допустит предъявления ей ультиматумов в вопросах Украины.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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