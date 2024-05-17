Индийская делегация направит своего представителя на следующее заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Шанхайской Конференции по взаимодействию, которое пройдет в столице Казахстана 21 мая, по информации официального представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвала.