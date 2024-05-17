Россия не потерпит ультиматумов в вопросах украинского кризиса, заявил Владимир Путин.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия не потерпит и не допустит предъявления ей ультиматумов в вопросах Украины.
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Индия направит своего представителя на заседание стран ШОС
Индийская делегация направит своего представителя на следующее заседание Совета министров иностранных дел государств-участников Шанхайской Конференции по взаимодействию, которое пройдет в столице Казахстана 21 мая, по информации официального представителя Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвала.
ЕС примет решение об использовании активов РФ уже 21 мая
Совет Европейского союза планирует принять решение относительно использования выручки с замороженных суверенных активов России для оказания военной помощи Украине на встрече, которая состоится во вторник, 21 мая, как сообщил европейский источник РИА Новости.
Дерматовенеролог Денисевич рассказала, что не стоит делать тату на лице и животе
Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения.
Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9
Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.