Владимир Путин заявил, что западные санкции не связаны с отношениями между Россией и Китаем.
По мнению президента, это просто экономическая конкуреция.
Владимир Путин считает, что политика, как и характер отношений КНР и РФ, не имеет никакого отношения к ситуации на Украине.
"Это просто элементы недобросовестной конкуренции", — сказал он журналистам.
Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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