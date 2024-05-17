Владимир Путин заявил, что западные санкции не связаны с отношениями между Россией и Китаем.

По мнению президента, это просто экономическая конкуреция.

Владимир Путин считает, что политика, как и характер отношений КНР и РФ, не имеет никакого отношения к ситуации на Украине.

"Это просто элементы недобросовестной конкуренции", — сказал он журналистам.

Фото: kremlin.ru/The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿