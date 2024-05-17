Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.

В таких случаях врачи могут увеличить количество медикаментов до 8-9 и исследовать аппаратные методики лечения. Также важно исключить псевдорезистентную форму гипертонии, которая может быть связана с неправильным соблюдением пациентом предписаний лечения или ошибками в измерении артериального давления, сообщает Газета.Ру.

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