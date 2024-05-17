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Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:49

Врач Блинова: при устойчивой к лечению гипертонии количество лекарств может быть увеличено до 9

Врач Наталия Блинова описала ситуацию устойчивой к лечению гипертонии, когда нормализация давления не достигается даже при использовании трех различных антигипертензивных препаратов, включая диуретик.

В таких случаях врачи могут увеличить количество медикаментов до 8-9 и исследовать аппаратные методики лечения. Также важно исключить псевдорезистентную форму гипертонии, которая может быть связана с неправильным соблюдением пациентом предписаний лечения или ошибками в измерении артериального давления, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/John Campbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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