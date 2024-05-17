Дерматовенеролог Светлана Денисевич поделилась мнением о татуировках, отмечая их красоту и значение для самовыражения. Однако она указала на четыре части тела, где стоит избегать нанесения тату из-за различных рисков, сообщает Вечерняя Москва.

Склера

Эта тонкая оболочка внешней части глаза чрезвычайно чувствительна. Татуировка на склере не только необратима, но и связана с серьезными опасностями, включая возможное развитие слепоты после реабилитации.

Лицо и шея

Тату на лице или шее может быть очень болезненным, а также вызвать сложности с поиском работы и социальной интеграцией в будущем. Кроме того, такие татуировки могут быстро выцветать под воздействием ультрафиолета.

Кисти, стопы, пальцы

Татуировки в этих областях часто сопровождаются высокой болью и риском инфекции. Из-за частого контакта и трения, чернила могут быстро изнашиваться, что требует частого обновления.

Живот

Вариации в весе и возможные растяжки могут исказить татуировки на животе, влияя на их внешний вид и форму.

Денисевич подчеркнула, что необходимо тщательно взвесить все за и против перед принятием решения о нанесении татуировки в этих чувствительных областях.

Фото: flickr.com/Adrian Be (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)