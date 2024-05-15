Российская Федерация на различных уровнях оказывает поддержку стремлению Вьетнама стать частью БРИКС в формате, который будет выбран Ханоем, как заявил российский посол во Вьетнаме Геннадий Бездетко.



Посол подчеркнул, что это стремление находит одобрение как на уровне местной администрации, так и среди центральной власти, а также среди высшего руководства страны.



Бездетко отметил, что по мере расширения БРИКС всё большее количество государств проявляет интерес к вступлению в эту организацию. Он также сделал акцент на том, что важно, чтобы БРИКС не налагал чрезмерные ограничения на новые страны, предоставляя более открытые возможности для участия, что идеально подходит для Вьетнама.



Портал Vietnamnet уточнил, что представитель вьетнамского министерства иностранных дел Фам Тху Ханг ранее сообщил, что Вьетнам внимательно следит за развитием обсуждения о расширении членства в БРИКС.



В прошлом году стало известно, что БРИКС планирует увеличить число своих участников, стремясь сделать организацию более открытой и включающей. 23 страны, включая Вьетнам, выразили официальное предпочтение присоединиться к этому экономическому блоку.

Посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука подтвердил, что все страны-участницы приветствуют новое расширение, однако они должны коллективно определить условия для приема новых членов.

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