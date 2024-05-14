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В России готовится миграционная реформа
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:35

В России готовится миграционная реформа

И.о главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации заявил о грядущей миграционной реформе.

Кандидат на должность министра МВД заявил, что готовится реформу регулирования трудовой миграции. Кроме этого, усилится контроль за мигрантами.

Фото: government.ru/government (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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