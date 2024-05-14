И.о главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации заявил о грядущей миграционной реформе.
Кандидат на должность министра МВД заявил, что готовится реформу регулирования трудовой миграции. Кроме этого, усилится контроль за мигрантами.
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