И.о главы МВД Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации заявил о грядущей миграционной реформе.

Кандидат на должность министра МВД заявил, что готовится реформу регулирования трудовой миграции. Кроме этого, усилится контроль за мигрантами.

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