В Санкт-Петербурге в ходе проверки Россельхознадзора обнаружена фирма, осуществлявшая поставки фальсифицированной молочной продукции в детские сады и школы Оренбургской области. Были выявлены партии фальсифицированного сливочного масла, сыра, сухого молока и других продуктов. Специалисты Россельхознадзора выявили 21 партию поддельной продукции, составляющую около 33 тонн товара.

Фирма использовала "фантомные склады" для распространения продукции, которые не были указаны в ветеринарных документах. Склад признан несуществующим после проверки по указанному адресу. Подобные "фантомные склады" фирмы все чаще используются для ввоза контрафактной продукции.

Такие распространенные схемы и стали причиной, из-за которой дети все чаще попадают в больницы с отравлениями. В отношении недобросовестных предпринимателей будут приняты соответствующие меры.







