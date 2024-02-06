Экспорт новых видов вооружений от России, модифицированных по итогам боевого применения на СВО, получит мировый рынок в 2024году. Разрешения на продажу в другие страны "Рособоронэкспорт" уже получил, сообщил его генеральный директор Александр Михеев. Он рассказал, в частности, про экспорт беспилотников.
Нашей оборонке есть чем удивить, и торговых партнеров, и врагов на поле боя. Например, это, и многопозиционная система, то есть имеющую разнесенные в пространстве антенны, наблюдения за беспилотниками концерна ВКО "Алмаз-Антей", и система "Прометей" для роботизации БМП, разработка КБ "Высокоточные комплексы".
В отечественной оборонке за последние 1,5 года создано уже более полумиллиона рабочих мест, сообщил президент Владимир Путин. ВПК стал локомотивом экономического роста в России. На недавней встрече с работниками оборонки президент сердечно благодарил инженеров за самоотверженный труд на благо Родины.
Вашингтон не хочет прямо отвечать про сбитый Ил-76
В Вашингтоне в ответ на вопрос о сбитом Ил-76 с украинскими пленными только хамят и отвечают российским журналистам вопросом на вопрос.
Пророссийского священника Евгения высылают из Эстонии
Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) пострадал за СВО.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.