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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:29

"Рособоронэкспорт" скоро удивит новыми разработками

Экспорт новых видов вооружений от России, модифицированных по итогам боевого применения на СВО, получит мировый рынок в 2024году. Разрешения на продажу в другие страны "Рособоронэкспорт" уже получил, сообщил его генеральный директор Александр Михеев. Он рассказал, в частности, про экспорт беспилотников.

Нашей оборонке есть чем удивить, и торговых партнеров, и врагов на поле боя. Например, это, и многопозиционная система, то есть имеющую разнесенные в пространстве антенны, наблюдения за беспилотниками концерна ВКО "Алмаз-Антей", и система "Прометей" для роботизации БМП, разработка КБ "Высокоточные комплексы".

В отечественной оборонке за последние 1,5 года создано уже более полумиллиона рабочих мест, сообщил президент Владимир Путин. ВПК стал локомотивом экономического роста в России. На недавней встрече с работниками оборонки президент сердечно благодарил инженеров за самоотверженный труд на благо Родины.

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