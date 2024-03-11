С космодрома Восточный в апреле состоится первый запуск модернизированной ракеты-носителя "Ангара-А5М". Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил о завершении работы над стартовым комплексом на Восточном. На космодром Восточный доставили эшелон с составными частями "Ангары-А5", способной доставлять военные и гражданские космические аппараты на орбиту.
Запуск "Ангары" станет важным событием для страны, укрепляющим космическую и наземную инфраструктуру, считают в "Роскосмосе". Президент России Владимир Путин предложил создание гражданского космодрома, что было реализовано в проекте космодрома Восточный.
Также на встрече с Владимиром Путиным руководитель "Роскосмоса" рассказал о финальной стадии подготовки новой экспедиции на МКС и планах по развитию госкорпорации. Юрий Борисов также подарил Президенту портрет Юрия Гагарина. 9 марта 2024 года исполнилось 90 лет со дня рождения космонавта, сообщает "Роскосмос".
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