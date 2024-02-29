Сегодня в 08:43 по Москве с площадки 1С космодрома "Восточный" на Дальнем Востоке состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1b" со спутником "Метеор-М" № 2-4. Также в качестве попутных, были доставлены на орбиту 18 российских и иностранных попутных малых спутников.

Ракета отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и вывел космические аппараты на заданные орбиты. Госкорпорация "Роскосмос" транслировала запуск в прямом эфире.





