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Роскосмос продаст на 11 млрд руб. непрофильных активов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:54

Роскосмос продаст на 11 млрд руб. непрофильных активов

В 2024 году Роскосмос планирует продать более 150 непрофильных активов на общую сумму свыше 11,4 млрд руб. с целью улучшения финансового состояния своих основных предприятий. Прибыль от продажи таких активов в 2023 году превысила 6.5 млрд руб.

Эти активы продаются на ведущих электронных площадках по их текущей рыночной стоимости. Из-за санкций и увеличения внутреннего туризма, особенно популярны и пользуются спросом у покупателей пансионаты, турбазы и гостиницы.

Более детальную информации о непрофильных активах, которые будут проданы в ближайшее время, потенциальные покупатели найдут на сайте Роскосмоса.



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