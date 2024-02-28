В 2024 году Роскосмос планирует продать более 150 непрофильных активов на общую сумму свыше 11,4 млрд руб. с целью улучшения финансового состояния своих основных предприятий. Прибыль от продажи таких активов в 2023 году превысила 6.5 млрд руб.
Эти активы продаются на ведущих электронных площадках по их текущей рыночной стоимости. Из-за санкций и увеличения внутреннего туризма, особенно популярны и пользуются спросом у покупателей пансионаты, турбазы и гостиницы.
Более детальную информации о непрофильных активах, которые будут проданы в ближайшее время, потенциальные покупатели найдут на сайте Роскосмоса.
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