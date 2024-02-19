Переносы пуска ракет в стране связаны с нехваткой оборудования, которое поставляет Научно-исследовательский институт точных приборов, сообщил гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов.

Но сейчас ситуация меняется в лучшую сторону. В прошлом году НИИ ТП сделал уже 10 таких комплектов приборов для пусков ракет, а ранее поставлялось только два-три комплекта в год.

"К сожалению, по ряду объективных обстоятельств нам не удалось выполнить полностью пусковую программу. Мы много работали над расшивкой узких мест. Основное узкое место было в НИИ ТП", — сказал Борисов в интервью порталу Pro Космос.

Входящее в холдинг "Российские космические системы" (РКС) НИИ ТП делает оборудование для управления космическими аппаратами, для обработки информации, со спутников, средства связи, радиолокационные приборы и элементы систем стыковки.

В интервью изданию Pro Космос гендиректор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов также рассказал о российских многоразовых ракетах и новом космическом корабле, искусственной гравитации на будущей орбитальной станции и конвейерном производстве спутников, а также о секрете успеха Илона Маска.