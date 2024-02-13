"Сегодня в 05:09:30 мск грузовой корабль отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции, проработав на ней около полугода. Включение двигателя на торможение — 8:16:51 мск", — сообщает ТГ-канал "Роскосмоса".

Отработавший корабль сгорит в плотных слоях атмосферы Земли, а несгоревшие части конструкции упадут в Тихий океан. Другой российский "грузовик" "Прогресс МС-26", как ожидается, придёт к станции через несколько дней, после старта с космодрома "Байконур" 15 февраля.

Сейчас на МКС находится ещё другой "Прогресс" — МС-25". Он пристыковался к МКС 3 декабря 2023 года. А на самой станции от "Роскосмоса" длительно находятся на орбите россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов в составе 70-й экспедиции.