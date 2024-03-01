С 1 марта в России будут теперь блокироваться ресурсы такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Так Роскомнадзор борется с тем, что популяризирует или рекламирует инструменты, позволяющие обходить те ограничения, которые надзорное ведомство вводит против враждебной для России информации.

Ведомство будет самостоятельно принимать решение о внесении в Единый реестр запрещенной информации таких интернет-страниц. Кабинет министров уполномочил Роскомнадзор на такие действия еще в конце прошлого года.