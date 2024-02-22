Росфинмониторинг внес российского журналиста Евгения Киселева (признан в РФ иноагентом) в список экстремистов и террористов. Ранее МВД объявило журналиста Киселева в розыск по уголовной статье, пишет РИА Новости, это следует из базы данных розыска МВД России.
Известный в прошлом в России политический обозреватель, ведущий программы "Итоги", Киселев работал на телеканале НТВ до 2001 года, позже на ТНТ и ТВ6. После переезда на Украину в 2009 году, журналист работал сотрудником телеканала "Интер" и "Украина-24".
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