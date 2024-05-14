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Росгвардия начала получать тяжелое вооружение
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:52

Росгвардия начала получать тяжелое вооружение

Виктор Золотов заявил, что Росгвардия начала получать тяжелую технику. Об этом он сообщил журналистом в Совете Федерации.

Исполняющий обязанности директора Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что структура начала получать тяжелое вооружение, среди которых танки, артиллерия и минометы. По его словам, на данный момент Росгвардия получила 36 танков.

Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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