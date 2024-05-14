Виктор Золотов заявил, что Росгвардия начала получать тяжелую технику. Об этом он сообщил журналистом в Совете Федерации.
Исполняющий обязанности директора Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что структура начала получать тяжелое вооружение, среди которых танки, артиллерия и минометы. По его словам, на данный момент Росгвардия получила 36 танков.
Фото: vitalykuzmin.net/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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