По прогнозам метеорологов, в России еще могут возникнуть проблемы из-за половодья, так как большая часть страны все еще находится под снегом и весна еще не полностью вступила в свои права. Такое мнение сегодня высказал Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, как сообщает РИА "Новости".
Кроме того, великим сибирским рекам еще предстоит освободиться ото льда, что может привести к заторам и поднятию уровня воды. Примерно такая же картина наблюдается на северо-западе Европейской России.
"Три четверти территории страны сейчас покрыты снегом. Это значит, что проблема половодья еще впереди. Еще вот великие сибирские реки начнут вскрываться — Обь, Лена, Енисей. Северо-запад Европейской России: Северная Двина и многие другие реки великие, Архангельск и так далее", — сказал Вильфанд.
Фото: The Presidential Press and Information Office/commons.wikimedia.org
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