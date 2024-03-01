Россия планирует к концу 2024 году полностью отказаться от информации от западных метеоспутников. Это связано с тем, что в последнее время информация от западных источников стала недоступна, однако благодаря сотрудничеству с Роскосмосом эту проблему удалось решить.

Роскосмос помогает обеспечить Росгидромет нужной информацией, чтобы заменить западные источники. Усовершенствование радиолокационного комплекса на спутнике "Метеор-М", запущенного вчера с космодрома "Восточный" ракетой "Союз", также способствует достижению этой цели, сообщает ТАСС.