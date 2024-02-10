Врач Голотина выделила полезные свойства отвара шиповника

Терапевт Ирина Голотина подчеркивает полезные свойства отвара шиповника, растения семейства Розовые, богатого витаминами С, Р, каротиноидами, флавоноидами и другими питательными веществами. Отвар шиповника обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, желчегонным и мочегонным действием, что делает его ценным в зимнее время для повышения иммунитета и борьбы с простудой.
Также он благотворно влияет на пищеварение, обмен веществ и может облегчать менструальные боли у женщин.
Однако, несмотря на распространенное мнение о его положительном влиянии на мужскую силу, отсутствуют научные подтверждения этого факта, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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