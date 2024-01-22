Эксперты поделились информацией о применении шиповника

Шиповник высоко ценится за содержание витамина C, особенно важного зимой. Это не ягода, а многоорешек из семейства розоцветных. Шиповник можно использовать не только заваривая, но и для сиропа, варенья, мармелада, и даже для приготовления ранозаживляющего средства.
Эксперты отметили, что витамин C, хотя и полезен, может быть опасен для людей с определенными нарушениями. Он может вызывать образование камней в почках, поэтому важно принимать его после еды. Также витамин C разрушается при высокой температуре, поэтому шиповник следует заваривать не в кипящей воде, а в более низкой температуре.
Листья, корни и вытянутые виды шиповника также имеют полезные свойства. Листья могут положительно воздействовать на нервную систему, а вытянутые виды помогают снизить холестерин и улучшить состояние сосудов. Корни содержат фенольные соединения и вторичные метаболиты.
Масло из шиповника заживляет и защищает от укусов комаров, благодаря эфирным маслам. Шиповник в виде сиропа — отличный способ обеспечить детей полезной дозой. Важно также учесть длительный процесс заваривания шиповника и возможность его сочетания с другими веществами для улучшения вкуса и эффективности, сообщает Аргументы И Факты.
Украинская беженка убила немца, отказываясь покидать его квартиру
Украинская гражданка предстала перед немецким судом по обвинению в убийстве мужчины, который предоставил ей убежище в феврале 2022 года.
Боец UFC из Грузии стал жертвой кражи в США
Грузинский боец легчайшего веса в Абсолютном бойцовском чемпионате Мераб Двалишвили поделился, что его кошелек был похищен из его автомобиля в Лас-Вегасе.
Врач Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла
Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупреждает об опасности употребления топленого масла и масла гхи для здоровья печени, сердца и поджелудочной железы. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что оба вида масла, полученные из молочного сырья, содержат животные жиры, причем их вредность сопоставима с обычным сливочным маслом.
Российская орбитальная станция (РОС) в ближайшее время планирует быть оборудована суперкомпьютером
По мнению главного конструктора проекта, Кожевникова, внедрение этой технологии значительно повысит эффективность орбитальных группировок. Суперкомпьютер на РОС будет обеспечивать моментальную обработку данных, поступающих от российских спутников.