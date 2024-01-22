Эксперты поделились информацией о применении шиповника

Шиповник высоко ценится за содержание витамина C, особенно важного зимой. Это не ягода, а многоорешек из семейства розоцветных. Шиповник можно использовать не только заваривая, но и для сиропа, варенья, мармелада, и даже для приготовления ранозаживляющего средства.

Эксперты отметили, что витамин C, хотя и полезен, может быть опасен для людей с определенными нарушениями. Он может вызывать образование камней в почках, поэтому важно принимать его после еды. Также витамин C разрушается при высокой температуре, поэтому шиповник следует заваривать не в кипящей воде, а в более низкой температуре.

Листья, корни и вытянутые виды шиповника также имеют полезные свойства. Листья могут положительно воздействовать на нервную систему, а вытянутые виды помогают снизить холестерин и улучшить состояние сосудов. Корни содержат фенольные соединения и вторичные метаболиты.

Масло из шиповника заживляет и защищает от укусов комаров, благодаря эфирным маслам. Шиповник в виде сиропа — отличный способ обеспечить детей полезной дозой. Важно также учесть длительный процесс заваривания шиповника и возможность его сочетания с другими веществами для улучшения вкуса и эффективности, сообщает Аргументы И Факты.