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Центральную Россию накрыли снеговые облака
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:27

Центральную Россию накрыли снеговые облака

Снежное облако североатлантического циклона огромных размеров, которое движется от юга Гренландии в сторону Поволжья, а сейчас находится точно над Москвой, опублковала Госкорпорация "Роскосмос" в своём ТГ-канале.

На спутниковом снимке, который сделан с орбиты Земли метеорологическим аппаратом «Метеор-М», видно как циклон, получивший женское имя «Ольга», висит над столицей.

Ожидается, что в результате снегопада будет побит рекорд более чем 20-ти летней давности. За ближайшие дни может выпасть четверть месячной нормы снега. А высота сугробов вырастет, в итоге, почти до 60-ти см, что случалось в Москве последний раз только в 1999 году.



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