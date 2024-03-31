Сегодня в 12:37 по московскому времени с с космодрома Байконур была запущена ракета "Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П". Этот спутник предназначен для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Прямую трансляцию запуска вела на своем сайте и в ТГ-канале российская госкорпорация "Роскосмос".

"Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени — штатно!", — сообщает Роскосмос".

"Ресурс-П" — российские спутники дистанционного зондирования Земли с высоким пространственным разрешением для мониторинга поверхности. Данные используются для исследования ресурсов, контроля загрязнений и охраны окружающей среды.