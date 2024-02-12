ФСБ проводит следственные действия против Росавиации. Уже известно, что по этой причине сразу два уголовных дела возбудила Федеральная служба безопасности. Глава авиационного ведомства в сентябре 2023г. уже лишился своей должности. А 7 февраля в рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве

Самолеты и вертолеты, проданные за границу, это в частности вертолеты Ми-8 и военно-транспортные самолеты Ил-76, — позже использовались в интересах Украины в ходе СВО, пишут "Известия".

Сотрудники, близко знакомые с делом, сообщили деталь, что Ил-76, чтобы их маршруты нельзя было отследить, совершали полеты с выключенными ответчиками.