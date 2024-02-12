ФСБ проводит следственные действия против Росавиации. Уже известно, что по этой причине сразу два уголовных дела возбудила Федеральная служба безопасности. Глава авиационного ведомства в сентябре 2023г. уже лишился своей должности. А 7 февраля в рамках этого дела прошли обыски в центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве
Самолеты и вертолеты, проданные за границу, это в частности вертолеты Ми-8 и военно-транспортные самолеты Ил-76, — позже использовались в интересах Украины в ходе СВО, пишут "Известия".
Сотрудники, близко знакомые с делом, сообщили деталь, что Ил-76, чтобы их маршруты нельзя было отследить, совершали полеты с выключенными ответчиками.
Фермеры Польши опустошают украинские фуры
Протест фермеров Польши на границе с Украиной перерос в акции прямого действия.
Сотня погибших — результат удара Израиля по Рафаху
Беженцы в мечетях стали главной мишенью для ударов авиации Израиля.
Ученые сообщают: стероиды вызывают нарушение сна у 66% пользователей
Исследование, проведенное исследователями из Oslo University Hospital и опубликованное в BMC Psychiatry, обнаружило, что употребление анаболически-андрогенных стероидов (ААС) связано с нарушениями сна у 66% пользователей.
В 2023 году портал "Госуслуги" столкнулся с более чем 600 миллионами DDoS-атак
Игорь Ляпунов, вице-президент "Ростелекома", раскрыл эту информацию на Дне госуслуг, проводимом в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Атаки имели общую пропускную способность более 1 терабайта в секунду.