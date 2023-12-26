"Росатом" полностью перешел на отечественную систему электронного документооборота

Госкорпорация "Росатом" успешно завершила переход на полностью импортозамещенную систему электронного документооборота, согласно сообщению от компании "АТ-консалтин".
В ходе реализации стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета, "Росатом" перевел свою единую отраслевую систему электронного документооборота (ЕОСДО) с иностранных платформ на отечественное программное обеспечение, включая платформу "Атом. Контент" и систему управления базами данных Postgres Pro, сообщает ТАСС.
Все предприятия атомной отрасли России успешно перешли на импортонезависимую ЕОСДО. Проект включал в себя перевод серверной инфраструктуры, интеграцию со смежными системами и оптимизацию производительности. По словам управляющего партнера компании "АТ-консалтин" Сергея Шилова, процесс миграции прошел незаметно для пользователей, несмотря на значительный объем данных. В настоящее время система обрабатывает более 30 тыс. поручений ежедневно.
Директор по информационной инфраструктуре "Росатома" Евгений Абакумов отметил, что новое решение обладает высокой функциональностью и масштабируемостью, а также предоставляет возможность передачи опыта внутри отрасли и на внешнем рынке.
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