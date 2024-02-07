Способ классификации туристических отелей будет пересмотрен, сообщает пресс-служба Министерства экономразвития. Ведомство сделают это совместно с федеральной службой Росаккредитация.

"В этом году вместе с Росаккредитацией и экспертным сообществом пересматриваем подход к классификации (отелей - ред.), чтобы сделать её прозрачнее и объективнее", - приводит "ПРАЙМ" цитату из релиза Минэкономразвития.

"Нам важно, чтобы туристы видели, что заявленное качество услуг и сервиса соответствует реальному, а бизнес доверял системе присвоения звёздности. Так получим ещё больше качественных номеров для отдыха и путешествий по стране", - сказано в тексте ведомства.