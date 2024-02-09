Португальский футболист саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вновь поступил неподобающе. Скандальное происшествие произошло после встречи в столице Саудовской Аравии с командой «Аль-Хиляль».
Товарищеский матч за сезонный Кубок Эр-Рияда закончился счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». . После игры Роналду поднял брошенный ему шарф команды противника, сунул в шорты и выбросил, будто подтеревшись.
Это первый матч Роналду после восстановления от травмы. На 54 минуте он получил желтую карточку.
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