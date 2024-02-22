Глава "Роскосмоса" Борисов рассказал о планах по обновлению парка ракет-носителей

Юрий Борисов, глава государственной корпорации "Роскосмос", объявил о планах по обновлению парка ракет-носителей на рубеже 2028-2029 годов. Основная цель — разработка дешевого и рентабельного носителя для замены устаревшей "Семерки" (Р-7).

Главным проектом в этом направлении является "Амур-СПГ", многоразовая метановая ракета среднего класса. Проектирование "Амур-СПГ" началось в 2020 году по заказу "Роскосмоса". Первый пуск запланирован с космодрома Восточный в 2026 году.

Этот носитель будет иметь многоразовую возвращаемую первую ступень и оснащен двигателями, работающими на кислороде и метане. Планируется также работа над сверхлегкими носителями.

Россия снизила количество космических пусков за последние несколько лет, поэтому обновление парка ракет-носителей призвано вернуть страну на мировой рынок пусковых услуг, сообщает РИА Новости.