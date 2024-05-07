В результате удара, нанесённого «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией», было повреждено производство, где изготавливалось твёрдое ракетное топливо для нужд украинской армии. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России.

Кроме того, в сводке сообщается и о других успехах на фронте. За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по военной технике и имуществу противника в 128 районах на территории Украины.

В сообщении Министерства обороны отмечается, что были поражены: цех по производству твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Ранее уже сообщалось об ударах по военным складам ВСУ, которые были нанесены в Харькове и Одессе.