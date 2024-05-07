В результате удара, нанесённого «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией», было повреждено производство, где изготавливалось твёрдое ракетное топливо для нужд украинской армии. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России.
Кроме того, в сводке сообщается и о других успехах на фронте. За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по военной технике и имуществу противника в 128 районах на территории Украины.
В сообщении Министерства обороны отмечается, что были поражены: цех по производству твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 128 районах.
Ранее уже сообщалось об ударах по военным складам ВСУ, которые были нанесены в Харькове и Одессе.
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