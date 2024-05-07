Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 91,3124
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.05.2024 : 98,473
ВС РФ уничтожили цех производства твердого ракетного топлива
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:24

ВС РФ уничтожили цех производства твердого ракетного топлива

В результате удара, нанесённого «оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией», было повреждено производство, где изготавливалось твёрдое ракетное топливо для нужд украинской армии. Об этом говорится в новой сводке Министерства обороны России.

Кроме того, в сводке сообщается и о других успехах на фронте. За прошедшие сутки российская армия нанесла удары по военной технике и имуществу противника в 128 районах на территории Украины.

В сообщении Министерства обороны отмечается, что были поражены: цех по производству твёрдого ракетного топлива, склады горючего и военно-технического имущества ВСУ, а также живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Ранее уже сообщалось об ударах по военным складам ВСУ, которые были нанесены в Харькове и Одессе.

Мир

Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада

Tagesschau: Зеленский настаивает на ускорении поставок оружия от Запада

Президент Украины настаивает на том, что данные обязательства должны быть исполнены как можно скорее.

Читать полностью
Шмидт: Есть опасность втягивания Польши в конфликт с Россией

Шмидт: Есть опасность втягивания Польши в конфликт с Россией

Отправившийся в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт сообщил РИА Новости о потенциальной возможности втягивания Польши в конфликт на Украине.

Читать полностью

Общество

Путин подписал указ о роспуске правительства

Путин подписал указ о роспуске правительства

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о о сложении полномочий правительством. Документ "О сложении полномочий Правительства РФ" опубликован на официальном портале правовых актов.

Читать полностью
Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино

Фокусник Амаяк Акопян рассказал, как его внесли в черный список всех американских казино

Знаменитый советский фокусник Амаяк Акопян рассказал, как в 1988 году поехал в США, где показал карточный фокус в местном казино. В ходе данного фокуса, который проводился с участием посетителей казино, Акопяну удалось заработать более четырех тысяч долларов.

Читать полностью

Новости