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Уголовное дело возбуждено после обрушения на руднике
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:17

Уголовное дело возбуждено после обрушения на руднике "Пионер"

В результате обвала на шахте рудника "Пионер" Зейского округа Забайкалья в завале остается 13 человек рабочих. Они приехали из разных регионов для проведения на шахте горнопроходческих и горнокапитальных работ. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил: "Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона". Режим региональной ЧС введен в области. К месту прибыли горноспасатели из других регионов. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело — "Нарушение требований безопасности при ведении работ".

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