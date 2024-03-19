В результате обвала на шахте рудника "Пионер" Зейского округа Забайкалья в завале остается 13 человек рабочих. Они приехали из разных регионов для проведения на шахте горнопроходческих и горнокапитальных работ. Обвал горных пород в шахте произошел 18 марта на территории рудника "Пионер" Зейского округа. Во время обрушения на глубине около 125 метров находились 13 человек

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил: "Сейчас нужно грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы. Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона". Режим региональной ЧС введен в области. К месту прибыли горноспасатели из других регионов. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело — "Нарушение требований безопасности при ведении работ".