"Сбер" запустил проект по разработке антропоморфных роботов, оснащенных искусственным интеллектом

Основная цель проекта — создание умных помощников для клиентов и переход на человекоцентричную бизнес-модель. Роботы будут управляться мультимодальными нейронными сетями и способны самостоятельно обучаться. "Сбер" активно набирает специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта для реализации проекта.

Развитие антропоморфных роботов представляет собой техническую и финансовую сложность, требующую решения проблем балансировки, манипуляции объектами и долгосрочного питания. Однако, ожидается, что роботы найдут применение в различных сферах, включая производство и услуги, благодаря своей универсальности. В то же время, этот рынок развивается медленно, но предполагается его расширение в ближайшие десятилетия, включая применение в уходе за пожилыми, сообщает РБК.