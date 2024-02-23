"Сбер" запустил проект по разработке антропоморфных роботов, оснащенных искусственным интеллектом

Основная цель проекта — создание умных помощников для клиентов и переход на человекоцентричную бизнес-модель. Роботы будут управляться мультимодальными нейронными сетями и способны самостоятельно обучаться. "Сбер" активно набирает специалистов в области робототехники и искусственного интеллекта для реализации проекта.
Развитие антропоморфных роботов представляет собой техническую и финансовую сложность, требующую решения проблем балансировки, манипуляции объектами и долгосрочного питания. Однако, ожидается, что роботы найдут применение в различных сферах, включая производство и услуги, благодаря своей универсальности. В то же время, этот рынок развивается медленно, но предполагается его расширение в ближайшие десятилетия, включая применение в уходе за пожилыми, сообщает РБК.
Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании
В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.
Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"
Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".
Уход некоторых автобрендов из России привел к серьезным проблемам для местных автовладельцев
В отличие от практики в других странах, где автопроизводители проводят отзывные кампании и берут на себя расходы на ремонт, в России ситуация иная. Российские владельцы остались один на один со своими проблемами из-за отсутствия технической поддержки со стороны ушедших автокомпаний.
Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается запустить прямые рейсы в Харбин из пяти городов России
Планируется, что весной 2024 года регулярные рейсы будут доступны из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.