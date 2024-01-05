Роботы могут заменить ассистентов и медсестер в операциях через десять лет, считает эксперт из Центра компетенций Национальной технологической инициативы "Бионическая инженерия в медицине" Артем Морев. Он подчеркивает, что основная цель роботизации в хирургии — обеспечить возможность проведения операций с участием только одного хирурга без увеличения рисков для пациента.

Роботы могут выполнять рутинные и высокоточные манипуляции при условии развития навигационных систем в операционных. В различных областях медицины роботы уже используются для улучшения качества операций, например, в нейрохирургии и травматологии. Эксперт отмечает, что в российском рынке медицинских роботов происходит положительное развитие, с увеличением запросов на интеграцию отечественных систем с роботами-манипуляторами, сообщает РИА Новости.