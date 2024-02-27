Команда из Индии под названием DS Robotics победила сегодня на Играх будущего. Она стала чемпионом суперфинала "Битвы роботов". Индийцы выиграли у России. От нашей страны выступала команда Daddy Bots, передает корреспондент РИА Новости.
Робота из Индии звали робот Godspeed, а отечественного, из Санкт-Петербург — робот "Папочка". В полуфиналах соревновались также российская команда Energy Girls из Санкт-Петербурга с роботом Barracuda и команда "Турбомехатроники" из Москвы с роботом робот Putevoy-23.
"Игры будущего" представляют собой ряд инновационных международных состязаний, которые проводятся по гибридным спортивным направлениям в формате фиджитал, объединяющем традиционные спортивные дисциплины и киберспорт, либо с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Данные соревнования, которые являются первыми в своем роде, проходят в городе Казань в период с 21 февраля по 3 марта текущего года.
Программа спортивных соревнований включает проведение турниров по 21 спортивной дисциплине, которые разделены на пять основных категорий, или "вызовов" — это спорт, тактика, стратегия, технология и скорость. Участие в соревнованиях принимают более 2000 спортсменов из 100 с лишним стран.
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